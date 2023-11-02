Невилл: "Проблема МЮ не в тренере, а во владельцах"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что проблема его бывшего клуба не в главном тренере, а во владельцах.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг оказался под серьезным давлением после домашнего поражения 0:3 от "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, хотя к дерби подходил с серией из трех побед подряд.



Тем не менее, Невилл не винит Тен Хага и считает, что корень проблем — это семейство Глэйзеров, владеющее и управляющее клубом с "Олд Траффорд".



"У другого тренера будет еще больше проблем. Я не думаю, что поражение в дерби было хорошим днем для Тен Хага. В конце концов у Оле Гуннара Сульшера, Жозе Моуриньо и Луи Ван Галя было много плохих дней".



"В определенный момент про каждого тренера, приходящего в "Манчестер Юнайтед", мы начинаем думать, что именно он является корнем проблем. Мы начинаем думать, что "Манчестер Юнайтед" становится могилой для игроков, которых покупают за 50, 60, 70 миллионов фунтов и которые имели предложения от других клубов".



"Этот клуб пронизывают негатив и токсичность, которые никуда не денутся. А победы против "Брентфорда", "Копенгагена" и "Шеффилд Юнайтед" дались этой команде с трудом. Эта неделя может слегка ввести в заблуждение, но она не может обмануть вас в том, что происходит здесь последние 10 лет".



"Я не знаю, как это закончится. "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" довольно хорошо управляются, снизу и доверху. "Манчестер Юнайтед" не является клубом с хорошим управлением, и проблема во владельцах", — сообщил Невилл в своем подкасте.