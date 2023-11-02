Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу пропустит несколько недель с травмой колена.

Только в минувшую субботу Смит-Роу впервые за 524 дня вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч Премьер-Лиги, поспособствовав победе 5:0 над "Шеффилд Юнайтед".



Однако Смит-Роу не попал в заявку "Арсенала" на матч 1/8 финала Кубка Лиги против "Вест Хэма" в среду вечером, и это стало сюрпризом, потому что ожидалось, что главный тренер "канониров" Микель Артета вновь даст сыграть Эмилю, который набирал форму после проваленного из-за проблем со здоровьем прошлого сезона.



Оказывается, против "Шеффилд Юнайтед" у Смит-Роу возникли проблемы с коленом, и теперь 23-летний англичанин присоединится в лазарете к Томасу Партею и Габриэлю Жезусу.



"Он получил травму колена и пропустит несколько недель", — приводит слова Артеты Evening Standard.