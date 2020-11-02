Каземиро снова травмирован

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро получил травму в проигранном матче против "Ньюкасла".

Накануне именно Каземиро с капитанской повязкой вывел "Юнайтед" на матч 1/8 финала Кубка Лиги, но не смог предотвратить поражение со счетом 0:3.



Это было первое для 31-летнего игрока сборной Бразилии появление с международного перерыва в октябре, когда у него возникли проблемы с лодыжкой.



К сожалению, возвращение Каземиро оказалось омрачено новой травмой, что подтвердил главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг после финального свистка.



Характер повреждения Каземиро неясен, однако Evening Standard ожидает, что бразилец пропустит выезд к "Фулхэму" в рамках Премьер-Лиги в субботу, как минимум.