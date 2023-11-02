Тен Хаг: "Я — боец"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что будет сражаться для исправления ситуации, в которой оказалась его команда.

Накануне вечером "Юнайтед" завершил выступление в Кубке Лиги, проиграв дома "Ньюкаслу" счетом 0:3. Это поражение стало для "красных дьяволов" их восьмым в 15 первых матчах, и это худший старт сезона для клуба с "Олд Траффорд" с 1962/63.



Публика "Олд Траффорд" освистала свою команду после перерыва и финального свистка, однако Тен Хаг далек от того, чтобы выбросить белый флаг.



"Я боец, и мне известно, что у тебя не всегда все получается. В этом сезоне у нас уже было много неудач, но ты должен уметь справляться с этим, и это никогда не является оправданием".



"Как я уже говорил, неудачи не могут превращаться в рутину, и ты обязан добиваться результатов. Разумеется, в воскресенье и сегодня вечером мы были далеки от этого, поэтому нам нужно исправиться и соответствовать определенному уровню, необходимому для побед в матчах".



"Я понимаю, когда результаты оставляют желать лучшего. Это логично, что у людей возникают вопросы, но я уверен, что справлюсь. Я справлялся во всех своих клубах, а также здесь в прошлом году, но в данный момент мы в плохой ситуации".



"Я ответственен за это. Я рассматриваю это как вызов. Я боец, и я должен убедиться, что в этой битве разделяю ответственность со своими игроками, что мы остаемся сплоченными и что мы сражаемся вместе", — цитирует Тен Хага The Independent.