Тен Хаг: "Я — боец"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что будет сражаться для исправления ситуации, в которой оказалась его команда.

Накануне вечером "Юнайтед" завершил выступление в Кубке Лиги, проиграв дома "Ньюкаслу" счетом 0:3. Это поражение стало для "красных дьяволов" их восьмым в 15 первых матчах, и это худший старт сезона для клуба с "Олд Траффорд" с 1962/63.

Публика "Олд Траффорд" освистала свою команду после перерыва и финального свистка, однако Тен Хаг далек от того, чтобы выбросить белый флаг.

"Я боец, и мне известно, что у тебя не всегда все получается. В этом сезоне у нас уже было много неудач, но ты должен уметь справляться с этим, и это никогда не является оправданием".

"Как я уже говорил, неудачи не могут превращаться в рутину, и ты обязан добиваться результатов. Разумеется, в воскресенье и сегодня вечером мы были далеки от этого, поэтому нам нужно исправиться и соответствовать определенному уровню, необходимому для побед в матчах".

"Я понимаю, когда результаты оставляют желать лучшего. Это логично, что у людей возникают вопросы, но я уверен, что справлюсь. Я справлялся во всех своих клубах, а также здесь в прошлом году, но в данный момент мы в плохой ситуации".

"Я ответственен за это. Я рассматриваю это как вызов. Я боец, и я должен убедиться, что в этой битве разделяю ответственность со своими игроками, что мы остаемся сплоченными и что мы сражаемся вместе", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 02.11.2023 09:58 # shakur
    Ты мешок.

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  2. red-devil-4ever 02.11.2023 09:31 # red-devil-4ever
    Ты балбес, лысый. Игроки тобой же купленные не играют, команда непонятно во что играет. Глубины скамейки нет. На выходных Фулхэм явный фаворит матча.
    Хочется верить что чудо случится, но история говорит о том что тебя скоро погонят отсюда.

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  3. tursa 02.11.2023 09:09 # tursa
    ахахахаха цитата за цитатой, сказать такое после двух 0-3 на старой помойке, надеюсь хоть до конца сезона доиграет

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