Де Брюйне доволен своим восстановлением

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что вскоре у него появится ясность насчет своего возвращения в строй.

Де Брюйне был вынужден лечь на операцию после того, как в матче первого тура Премьер-Лиги против "Бернли", получил травму задней поверхности бедра, и это повреждение, как говорит Кевин, походило на "мокрое кухонное полотенце".



Ранее предполагалось, что Де Брюйне вернется около Нового года, и скоро 32-летний бельгиец сможет это подтвердить или опровергнуть.



"На следующей неделе будет важное обследование, и мы узнаем больше, как продвигается лечение. Пока все по плану. Все очень хорошо".



"Важно, чтобы я на 100 процентов залечил эту травму. Там было много много трещин. Задняя поверхность бедра — это такая травма, которую можно получить в любой момент. Это выглядело как мокрое кухонное полотенце".



"Это можно сравнить с твоим автомобилем — я сыграл уже 700 матчей, и мне потребовался капитальный ремонт", — сообщил Де Брюйне VTM.