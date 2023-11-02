Босс "Интера" объяснил, почему Лукаку не вернулся

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио объяснил, почему нападающий Ромелу Лукаку не вернулся на "Сан-Сиро" минувшим летом.

Прошлый сезон Лукаку провел в "Интере" на правах аренды из "Челси", и изначально ожидалось, что клуб Серии А попытается договориться с "синими" и самим Ромелу о том, чтобы игрок остался.



Однако Аузилио утверждает, что Лукаку повел себя неуважительно по отношению к "Интеру", принявшись игнорировать "нерадзурри". В итоге сделка не состоялась, и на этот сезон Ромелу был отправлен "Челси" в "Рому".



"Я предпочитаю не говорить насчет игрока, который в данный момент выступает за другой клуб, я никогда этого не делал в предыдущие месяцы. Я всегда говорю, что мне нравится думать о настоящем и будущем, а Лукаку — часть прошлого. С ним мы выиграли Серию А, проиграли два финала, его вклад был большим".



"Что случилось? Я предпочитаю не говорить об этом. Я лишь скажу, что требуется вежливость и уважение. Разумеется, переговоры велись, но в определенный момент это закончилось".



"Есть сделки, которые срываются, но это никогда не является проблемой, если есть уважение. Но когда одна сторона прячется или присылает ответы через других людей, это заставляет тебя отвернуться".



"Для меня эта глава закрыта с 8 июня, мы ни о чем не жалеем", — цитирует Аузилио Daily Mail.