Артета взял на себя ответственность за вылет "Арсенала" из Кубка Лиги
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета взял на себя вину за вылет из Кубка Лиги со стадии 1/8 финала.
В среду вечером "Арсенал", в стартовом составе которого Артета произвел шесть перестановок относительно предыдущего матча, проиграл в гостях у "Вест Хэма" со счетом 3:1.
Артета расстроен, что "канониры" не смогли отреагировать на автогол Бена Уайта на 16-й минуте, и теперь надеется, что его команда сделает правильные выводы к уикенду.
"Я очень расстроен. Я несу ответственность за это. Мы вылетели из кубка, мы хотели сыграть совсем другой матч и побороться за победу".
"Игра приняла определенное направление из-за первого гола, но эта команда должна демонстрировать гораздо больше. Ты должен заслужить право на победу".
"Я расстроен собой. Мы хотели сыграть по-другому, и мы не смогли сделать этого. Мне больно всякий раз, когда мы проигрываем".
"Мы должны использовать эту боль и это поражение, чтобы наилучшим образом подготовиться к "Ньюкаслу" в субботу", — цитирует Артету Daily Mail.
02.11.2023 06:00
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