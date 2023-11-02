Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги В среду вечером состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Лиги.

"Ньюкасл", уже выбивший из турнира "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", в 1/8 финала совершит выезд к "Челси".

В то же время "Ливерпуль" примет на своем поле "Вест Хэм", который преподнес сенсацию, этим вечером выбив из Кубка Лиги "Арсенал".

"Эвертон" сразится с "Фулхэмом", а в еще одной паре "Порт Вейл" из Лиги Один сыграет с "Мидлсбро" из Чемпиошипа.

Добавим, матчи 1/4 финала Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 18 декабря.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Эвертон — Фулхэм
Челси — Ньюкасл
Порт Вейл — Мидлсбро
Ливерпуль — Вест Хэм


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2023 02:20

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