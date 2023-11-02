В среду вечером состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Лиги.

"Ньюкасл", уже выбивший из турнира "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", в 1/8 финала совершит выезд к "Челси".



В то же время "Ливерпуль" примет на своем поле "Вест Хэм", который преподнес сенсацию, этим вечером выбив из Кубка Лиги "Арсенал".



"Эвертон" сразится с "Фулхэмом", а в еще одной паре "Порт Вейл" из Лиги Один сыграет с "Мидлсбро" из Чемпиошипа.



Добавим, матчи 1/4 финала Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 18 декабря.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги



Эвертон — Фулхэм

Челси — Ньюкасл

Порт Вейл — Мидлсбро

Ливерпуль — Вест Хэм