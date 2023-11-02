"Арсенал" и "Юнайтед" вылетели из Кубка Лиги

Манчестер Юнайтед "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" покинули Кубок Лиги, не сумев преодолеть стадию 1/8 финала.

Первая сенсация вечера случилась на Лондонском стадионе, где "Вест Хэм" одержал победу 3:1 над "Арсеналом". Свой единственный гол "канониры" забили усилиями Мартина Эдегора в компенсированное время, когда игра уже была сделана.

Чуть позже "Юнайтед" был разгромлен дома "Ньюкаслом" со счетом 0:3. "Сороки" взяли реванш у "красных дьяволов" за поражение в финале прошлого розыгрыша турнира.

А вот "Ливерпуль" и "Челси" своих болельщиков не разочаровали, одержав победы над "Борнмутом" (1:2) и "Блэкберном" (2:0), соответственно.

Также в четвертьфинал Кубка Лиги вышли "Эвертон" и "Фулхэм".

"Вест Хэм" — "Арсенал" — 3:1 (1:0)

Голы: Уайт 16 (авт), Кудус 50, Боуэн 60 — Эдегор 90.

"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Мавропанос, Агерд, Палмери, Альварес, Соучек, Кудус (Керер 89), Пакета, Бенрахма (Уорд-Проущ 81), Боуэн.

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Кивер, Габриэль, Зинченко (Томиясу 57), Жоржиньо (Райс 57), Хаверц, Виейра, Нелсон (Сака 66), Троссард (Мартинелли 66), Нкетиа (Эдегор 80).

"Борнмут" — "Ливерпуль" — 1:2 (0:1)

Голы: Клюйверт 64 — Гакпо 31, Нуньес 70.

"Борнмут": Раду, Смит (Ааронс 82), Мефем, Забарный, Керкез, Скотт (Мур 81), Биллинг (Тавернье 61), Семеньо (Брукс 74), Кристи, Клюйверт (Траоре 74), Соланке.

"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Матип, Куанса, Цимикас, Эллиотт (Нуньес 60), Джонс (Макаллистер 61), Эндо (Александер-Арнольд 61), Салах, Собослаи (Гравенберх 76), Гакпо (Жота 81).

Предупреждения: Керкез, Скотт — Гакпо.

"Челси" — "Блэкберн" — 2:0 (1:0)

Голы: Бадиашиле 30, Стерлинг 59.

"Челси": Санчес, Джеймс (Гюсто 61), Дисаси, Бадиашиле (Колуилл 61), Кукурелья, Угочукву, Фернандес (Матос 87), Галлахер, Палмер (Мадуэке 87), Стерлинг, Джексон (Кайседо 76).

"Эвертон" — "Бернли" — 3:0 (1:0)

Голы: Тарковски 13, Онана 53, Янг 90.

"Эвертон": Пикфорд, Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко, Харрисон (Паттерсон 80), Гарнер, Онана (Гейе 79), Макнил (Доббин 90), Данжума (Дукуре 68), Калверт-Левин (Бету 68).

"Бернли": Мурич, Витиньо (Робертс 83), О'Ши, Аль-Дахиль, Делькруа, Ларсен (Одобер 66), Каллен, Берге (Корк 83), Редмонд (Зарури 66), Тресор, Родригес (Амдуни 66).

Предупреждения: Аль-Дахиль, Витиньо.

"Ипсвич" — "Фулхэм" — 1:3 (0:1)

Голы: Багготт 79 — Уилсон 9, Мунис 50, Кэрни 77.

"Фулхэм": Родак, Де Фужероль, Балло-Туре, Бэсси, Кастань (Тантон 90), Лукич, Кэрни, Уилсон (Ивоби 69), Перейра (Рид 68), Декордова-Рид, Мунис (Хименес 69).

"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" — 0:3 (0:2)

Голы: Альмирон 28, Холл 36, Уиллок 60.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот (Ван-Биссака 45), Магуайр, Линделеф, Регилон, Маунт, Каземиро (Амрабата 45), Межбри (Фернандеш 65), Антони, Гарначо (Рэшфорд 65), Мартиаль (Хейлунд 64).

"Ньюкасл": Дубравка, Ливраменто, Крафт, Дамметт, Таргетт (Альмирон 5), Холл (Берн 74), Лонгстафф, Уиллок (Гимараэс 64), Ритчи (Триппьер 75), Жоэлинтон, Гордон (Уилсон 64).

Предупреждения: Каземиро, Межбри, Регилон, Амрабат — Уиллок, Жоэлинтон.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2023 01:15

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  1. hammersmith 02.11.2023 02:27 # hammersmith
    ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ

    Это дерби достойно финала!!

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  2. bembo 02.11.2023 02:04 # bembo
    Членси-Ньюкасл баляяяяяяяяяяяя
    меньше всего их хотел!!
    лучше бы ЛУЗЕРКУ НАМ ДАЛИ, ЛУЗЕРКУ ИПАНУЮ ХАХАХА

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  3. girasimus 02.11.2023 01:47 # girasimus
    Арсенал снова сливает кубки, чтобы прийти вторым.

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  4. mudv 02.11.2023 01:36 # mudv
    Ну с Тен Хагом все понятно... Команда думает - пусть его антони и амброматы и забивают... Де Хея на Анану поменял черт лысый. Ждем отставки.... Ни чего не поменяется.

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  5. gameboy 02.11.2023 01:30 # gameboy
    Киньте уже пенсам кала, асе таки лярд в футбол выбили, а в этом турнире за первое место всего 100к дают на команду)))

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  6. fiezzo 02.11.2023 01:28 # fiezzo
    чем мушников е6ут по всем фронтам как хохлов

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  7. brown-ale 02.11.2023 01:24 # brown-ale
    Касл победил абсолютно заслуженно, причем резервным составом! Ливраменто+Холл топчики, Альмирон красавчик, Уиллок джокер.

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  8. hachidlo 02.11.2023 01:20 # hachidlo
    Сейчас колбасники будут делать вид, будто они смотрели матч никому неинтересного лузерпуля, а не ЩОЛСЕЙ.

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  9. bembo 02.11.2023 01:19 # bembo
    МЮ СИЛА
    остальные ДРОЧИЛЫ


    ИМПЕРАТОРАМ ТРОН
    ЗЕРОГЛОТАМ СТРАПОН
    ПУСИНАЛУ ТАМПОН


    База

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  10. kukuruzko 02.11.2023 01:17 # kukuruzko
    уступили нуждающимся

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