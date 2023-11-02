"Арсенал" и "Юнайтед" вылетели из Кубка Лиги

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" покинули Кубок Лиги, не сумев преодолеть стадию 1/8 финала.

Первая сенсация вечера случилась на Лондонском стадионе, где "Вест Хэм" одержал победу 3:1 над "Арсеналом". Свой единственный гол "канониры" забили усилиями Мартина Эдегора в компенсированное время, когда игра уже была сделана.



Чуть позже "Юнайтед" был разгромлен дома "Ньюкаслом" со счетом 0:3. "Сороки" взяли реванш у "красных дьяволов" за поражение в финале прошлого розыгрыша турнира.



А вот "Ливерпуль" и "Челси" своих болельщиков не разочаровали, одержав победы над "Борнмутом" (1:2) и "Блэкберном" (2:0), соответственно.



Также в четвертьфинал Кубка Лиги вышли "Эвертон" и "Фулхэм".



"Вест Хэм" — "Арсенал" — 3:1 (1:0)



Голы: Уайт 16 (авт), Кудус 50, Боуэн 60 — Эдегор 90.



"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Мавропанос, Агерд, Палмери, Альварес, Соучек, Кудус (Керер 89), Пакета, Бенрахма (Уорд-Проущ 81), Боуэн.



"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Кивер, Габриэль, Зинченко (Томиясу 57), Жоржиньо (Райс 57), Хаверц, Виейра, Нелсон (Сака 66), Троссард (Мартинелли 66), Нкетиа (Эдегор 80).



"Борнмут" — "Ливерпуль" — 1:2 (0:1)



Голы: Клюйверт 64 — Гакпо 31, Нуньес 70.



"Борнмут": Раду, Смит (Ааронс 82), Мефем, Забарный, Керкез, Скотт (Мур 81), Биллинг (Тавернье 61), Семеньо (Брукс 74), Кристи, Клюйверт (Траоре 74), Соланке.



"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Матип, Куанса, Цимикас, Эллиотт (Нуньес 60), Джонс (Макаллистер 61), Эндо (Александер-Арнольд 61), Салах, Собослаи (Гравенберх 76), Гакпо (Жота 81).



Предупреждения: Керкез, Скотт — Гакпо.



"Челси" — "Блэкберн" — 2:0 (1:0)



Голы: Бадиашиле 30, Стерлинг 59.



"Челси": Санчес, Джеймс (Гюсто 61), Дисаси, Бадиашиле (Колуилл 61), Кукурелья, Угочукву, Фернандес (Матос 87), Галлахер, Палмер (Мадуэке 87), Стерлинг, Джексон (Кайседо 76).



"Эвертон" — "Бернли" — 3:0 (1:0)



Голы: Тарковски 13, Онана 53, Янг 90.



"Эвертон": Пикфорд, Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко, Харрисон (Паттерсон 80), Гарнер, Онана (Гейе 79), Макнил (Доббин 90), Данжума (Дукуре 68), Калверт-Левин (Бету 68).



"Бернли": Мурич, Витиньо (Робертс 83), О'Ши, Аль-Дахиль, Делькруа, Ларсен (Одобер 66), Каллен, Берге (Корк 83), Редмонд (Зарури 66), Тресор, Родригес (Амдуни 66).



Предупреждения: Аль-Дахиль, Витиньо.



"Ипсвич" — "Фулхэм" — 1:3 (0:1)



Голы: Багготт 79 — Уилсон 9, Мунис 50, Кэрни 77.



"Фулхэм": Родак, Де Фужероль, Балло-Туре, Бэсси, Кастань (Тантон 90), Лукич, Кэрни, Уилсон (Ивоби 69), Перейра (Рид 68), Декордова-Рид, Мунис (Хименес 69).



"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" — 0:3 (0:2)



Голы: Альмирон 28, Холл 36, Уиллок 60.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот (Ван-Биссака 45), Магуайр, Линделеф, Регилон, Маунт, Каземиро (Амрабата 45), Межбри (Фернандеш 65), Антони, Гарначо (Рэшфорд 65), Мартиаль (Хейлунд 64).



"Ньюкасл": Дубравка, Ливраменто, Крафт, Дамметт, Таргетт (Альмирон 5), Холл (Берн 74), Лонгстафф, Уиллок (Гимараэс 64), Ритчи (Триппьер 75), Жоэлинтон, Гордон (Уилсон 64).



Предупреждения: Каземиро, Межбри, Регилон, Амрабат — Уиллок, Жоэлинтон.