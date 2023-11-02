Поттер может возглавить сборную Швеции

Бывший наставник "Челси" Грэм Поттер может получить предложение возглавить сборную Швеции.

Еще в прошлом месяце Федерация футбола Швеции подтвердила, что Янне Андерссон покинет должность главного тренера национальной команды, если не достигнет Евро-2024.



Именно так и вышло. Андерссон останется на два оставшихся матча отборочного турнира, заранее зная, что опередить Австрию и Бельгию не удастся.



В данный момент Федерация футбола Швеции формирует шорт-лист кандидатов на замену Андерссону, и уволенный из "Челси" в апреле Поттер был включен в этот список.



Как напоминает Daily Mail, Поттер уже имеет опыт работы в Швеции. Грэм тренировал "Эстерсунд" с 2011 по 2018 год, трижды повышаясь в классе в течение пяти лет и завоевав Кубок Швеции в 2017.



Как раз своей работой в "Эстерсунде" Поттер и привлек внимание "Брайтона", откуда в сентябре 2022 он отправился в "Челси".



Добавим, в предыдущие недели 48-летнего англичанина также сватали в "Манчестер Юнайтед", "Лион" и "Наполи".