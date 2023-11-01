Шейх Джассим может купить долю в "Вест Хэме"

Катарский шейх Джассим может приобрести долю в "Вест Хэме" после неудачной попытки купить "Манчестер Юнайтед".

Представители шейха Джассима несколько месяцев договаривались о покупке "Юнайтед" у семейства Глэйзеров, но в итоге сделка не состоялась.



Тем не менее, богач из Катара по-прежнему заинтересован в инвестициях в футбол, и "Вест Хэм" может оказаться для него подходящей возможностью.



Только накануне стало известно, что Ванесса Голд, дочь ушедшего из жизни сопрезидента "Вест Хэма" Дэвида Голда, готова продать 10% акций лондонского клуба, оставив себе 15%.



Как утверждает The Times со ссылкой на свои источники в "Вест Хэме", "молотобойцы" искренне верят, что их клуб может привлечь предложение шейха Джассима.



Если предложение будет правильным, Ванесса Голд может продать свою долю в 25% целиком.