"Ньюкасл" лидирует в борьбе за Маркоса Леонардо

"Ньюкасл" лидирует в борьбе за нападающего "Сантоса" Маркоса Леонардо.

Как утверждает TEAMtalk, "Ньюкасл" стоит большие планы на два ближайших трансферных окна, что должно помочь клубу с "Сент-Джеймс Парк" закрепиться в английской элите.



И одной из целей "Ньюкасла" на 2024 год является 20-летний Леонардо, который забил 13 голов за "Сантос" в этом сезоне бразильской Серии А.



К Леонардо существует серьезный интерес из Португалии, Италии и Испании, в том числе со стороны "Порту" и "Севильи", однако "Ньюкасл" имеет наивысшую привлекательность для бразильского таланта.



Контракт Леонардо предусматривает отступные в 100 миллионов фунтов, однако "сорокам" может хватить 25 млн. фунтов, чтобы убедить "Сантос" отпустить Маркоса.