"Брентфорд" хочет 100 млн. фунтов за Тоуни в январе

Айвен Тоуни "Брентфорд" рассчитывает сохранить Айвена Тоуни минимум до конца сезона и отпустит своего бомбардира в январе только за 100 миллионов фунтов.

В данный момент Тоуни продолжает отбывать свою рассчитанную до января восьмимесячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки.

Айвену уже разрешено тренироваться с "Брентфордом", а пресса непрерывно спекулирует насчет зимнего трансфера 27-летнего англичанина.

По информации Sky Sports, слухи о том, что "пчелы" могут отпустить Тоуни в январе всего за 50-60 млн. фунтов, не соответствуют действительности.

"Брентфорд" вообще не хочет прощаться с Тоуни посреди сезона, а если клубы вроде "Арсенала" и "Челси" обратятся насчет Айвена, им придется раскошелиться.

"100+ миллионов фунтов?.. А сколько должен стоить нападающий, который гарантирует вам 20+ голов? И это 20+ голов за клуб из середины таблицы. Что бы он сделал в клубе побольше?" — заявил главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.


Метки Брентфорд, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2023 21:00

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  1. suddenly 01.11.2023 21:47 # suddenly
    Вчера была новость, что хотят 80, сегодня уже 100 :)))

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  2. drogba11cool 01.11.2023 21:24 # drogba11cool
    Он не нужен с такой репутацией, лудоман хуже наркомана.

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