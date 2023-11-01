"Брентфорд" хочет 100 млн. фунтов за Тоуни в январе

"Брентфорд" рассчитывает сохранить Айвена Тоуни минимум до конца сезона и отпустит своего бомбардира в январе только за 100 миллионов фунтов.

В данный момент Тоуни продолжает отбывать свою рассчитанную до января восьмимесячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки.



Айвену уже разрешено тренироваться с "Брентфордом", а пресса непрерывно спекулирует насчет зимнего трансфера 27-летнего англичанина.



По информации Sky Sports, слухи о том, что "пчелы" могут отпустить Тоуни в январе всего за 50-60 млн. фунтов, не соответствуют действительности.



"Брентфорд" вообще не хочет прощаться с Тоуни посреди сезона, а если клубы вроде "Арсенала" и "Челси" обратятся насчет Айвена, им придется раскошелиться.



"100+ миллионов фунтов?.. А сколько должен стоить нападающий, который гарантирует вам 20+ голов? И это 20+ голов за клуб из середины таблицы. Что бы он сделал в клубе побольше?" — заявил главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.