Уорнок уверен, что Тен Хаг не останется в МЮ надолго

Бывший наставник "Кардиффа" и КПР Нил Уорнок считает, что дни главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага на "Олд Траффорд" могут быть сочтены.

Тен Хаг оказался под колоссальным давлением после невыразительного старта нового сезона, в котором от Эрика ожидали развития успеха, достигнутого в прошлой кампании.



Уорнок признается, что со временем изменил свое мнение о Тен Хаге и теперь ожидает увольнения Эрика в обозримом будущем. Нил также указывает на то, что многие из дорогостоящих приобретений "Юнайтед" себя не оправдали.



"Когда он только пришел, я думал, он станет ответом. Мне казалось, что им нужен такой сторонник дисциплины, учитывая обстановку в клубе, но я должен сказать, мне не нравится наблюдать за его работой".



"Люди забывают, какие деньги он потратил. Что бы вы ни думали об их владельцах, они потратили огромные деньги".



"Некоторые игроки стоили им по 60-70 миллионов фунтов. Они бы не играли даже у меня в "Хаддерсфилде".



"Лично я не думаю, что он надолго останется в клубе. Я не уверен, что он и сам этого хочет. Думаю, он чувствует, что бьется головой о стену", — сообщил Уорнок talkSPORT.