Саттон считает, что Магуайр лучше подходит на роль капитана МЮ, чем Фернандеш

Экс-нападающий "Блэкберна" и "Селтика" Крис Саттон заявил, что предпочел бы видеть капитаном "Манчестер Юнайтед" защитника Харри Магуайра, нежели полузащитника Бруну Фернандеша.

После поражения "Юнайтед" от "Манчестер Сити" со счетом 0:3 в минувшее воскресенье легенда "красных дьяволов" Рой Кин заявил, что немедленно бы лишил капитанства Фернандеша.



Саттон соглашается с этой точкой зрения и считает, что Фернандеш ведет себя слишком раздражительно на поле, особенно когда команда играет неважно.



"На ум приходят великие капитаны "Манчестер Юнайтед" из прошлого: Кин, Робсон, Брюс, Видич и Невилл".



"У этих капитанов было влияние, был авторитет. За такими капитанами ты хотел следовать из подтрибунного тоннеля. Ради таких капитанов ты был готов расшибиться в лепешку".



"У меня никогда не было этого ощущения насчет Бруну Фернандеша. Думаю, он раздражителен".



"Он словно талантливый, но испорченный ребенок в парке, который забирает мяч домой, когда что-то идет не так. Так он выглядит для меня".



"До сих пор мы защищали Тен Хага, но именно Тен Хаг сменил капитана и назначил Бруну. На то были причины, потому что Магуайр не играл, но я бы предпочел стоять позади Харри Магуайра в тоннеле".



"Я бы предпочел, чтобы он выводил меня на поле, нежели Бруну", — цитирует Саттона Daily Mail.