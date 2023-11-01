Артета верит, что Сака способен завоевать "Золотой мяч"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета верит, что его вингер Букайо Сака способен завоевать "Золотой мяч".

В минувший понедельник Лионелю Месси был вручен его восьмой в карьере "Золотой мяч", тогда как 22-летний Сака занял 28-е место в рейтинге на самую престижную индивидуальную награду в футболе.



Артета верит, что однажды и Букайо может быть признан лучшим футболистом планеты. Также Микель рад за своего капитана Мартина Эдегора, который расположился на 28-й строчке, и голкипера Аарона Рамсдейла, который оказался восьмым в споре за приз Льва Яшина.



"Он (Сака) не думает об этом. Он хочет стать лучшим, и я обсуждал это с ним. Замечательно, когда игроки ставят перед собой такие цели, и именно такой у него настрой".



"Верю ли я, что он способен завоевать "Золотой мяч"? Несомненно".



"Я так рад, что в списках номинантов оказалось несколько наших игроков. Всегда приятно видеть себя среди таких имен, и это комплимент им за то, чего они добились".



"Теперь их вызов в том, чтобы в следующем сезоне оказаться выше, потому что это будет говорить о твоем прогрессе", — цитирует Артету Evening Standard.