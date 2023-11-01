Хау не помышляет о том, чтобы отомстить МЮ

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что его команда не мотивирована возможностью отомстить "Манчестер Юнайтед" за поражение в финале Кубка Лиги в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне у "Ньюкасла" была реальная возможность завоевать свой первый с 1955 года трофей на внутренней арене, однако подопечные Хау проиграли "Юнайтед" на "Уэмбли" со счетом 2:0.



В новом розыгрыше Кубка Лиги "Ньюкасл" и "Юнайтед" снова столкнулись друг с другом — правда, не в финале, а в 1/8 финала, однако в преддверии выезда на "Олд Траффорд" Хау дал понять, что у "сорок" другая мотивация, нежели месть.



"Жажда мести — это не те эмоции, которые мы испытываем. Наши эмоции связаны лишь с тем, чтобы подготовиться и постараться выиграть матч. Одна победа — и мы в четвертьфинале турнира. Мы получили удовольствие от своего продвижения в турнире в прошлом году".



"Манчестер Юнайтед" — команда топ-уровня с игроками топ-уровня. Один из ключевых аспектов любой команды связан с тем, как ты реагируешь на неудачи. Будучи тренером, ты всегда стремишься обеспечить это".



"Они добились ряда очень хороших результатов в последнее время и одержали ряд побед. А играть против "Манчестер Сити" — это всегда очень, очень сложно, как мы знаем".



"До какой-то степени ты оставляешь свою форму позади, когда речь о кубковом матче. Это отдельно взятый матч, и я уверен, обе команды будут мотивированы к победе", — цитирует Хау Sky Sports.