Названа причина смерти Чарльтона

Сэр Бобби Чарльтон Причиной смерти легенды "Манчестер Юнайтед" и всего английского футбола сэра Бобби Чарльтона стал трагический инцидент.

21 октября, в день матча "красных дьяволов" против "Шеффилд Юнайтед", стало известно, что 86-летний Чарльтон ушел из жизни.

Во время заседания Коронерского суда Чешира публике было сказано, что остаток своей жизни сэр Бобби провел в доме престарелых в Натсфорде, где заботятся о пациентах с деменцией.

Причиной смерти суд назвал последствия от падения. Вставая со стула, Чарльтон потерял равновесие, ударившись о подоконник и, возможно, батарею.

Изначально медицинский персонал не заметил видимых повреждений у Чарльтона, но спустя некоторое время на спине появилась опухлость, и сэр Бобби был госпитализирован.

В госпитале у Чарльтона диагностировали перелом ребер и пневмонию. Спустя пять дней после падения победитель Чемпионата Мира 1966 года умер.

В итоге суд установил, что смерть Чарльтона была случайной, сообщает BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, происшествия, Чарльтон

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. whitenigger 01.11.2023 16:47 # whitenigger
    Причиной стало то, что дед по телеку посмотрел игру Муму и не выдержал кринжа

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  2. gameboy 01.11.2023 16:08 # gameboy
    Типичный британский дельфин

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