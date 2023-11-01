Названа причина смерти Чарльтона

Причиной смерти легенды "Манчестер Юнайтед" и всего английского футбола сэра Бобби Чарльтона стал трагический инцидент.

21 октября, в день матча "красных дьяволов" против "Шеффилд Юнайтед", стало известно, что 86-летний Чарльтон ушел из жизни.



Во время заседания Коронерского суда Чешира публике было сказано, что остаток своей жизни сэр Бобби провел в доме престарелых в Натсфорде, где заботятся о пациентах с деменцией.



Причиной смерти суд назвал последствия от падения. Вставая со стула, Чарльтон потерял равновесие, ударившись о подоконник и, возможно, батарею.



Изначально медицинский персонал не заметил видимых повреждений у Чарльтона, но спустя некоторое время на спине появилась опухлость, и сэр Бобби был госпитализирован.



В госпитале у Чарльтона диагностировали перелом ребер и пневмонию. Спустя пять дней после падения победитель Чемпионата Мира 1966 года умер.



В итоге суд установил, что смерть Чарльтона была случайной, сообщает BBC.