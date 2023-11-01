Джордан: "Челси" выиграет Премьер-Лигу в ближайшие два-три года"

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан ожидает, что "Челси" выиграет Премьер-Лигу в ближайшие два-три года.

С лета 2022 "Челси" потратил более 1 миллиарда фунтов на новых игроков, но прошлый сезон завершил на 12-м месте в Премьер-Лиге, а сейчас занимает только 11-ю строчку.



Однако Джордан уверен, что проблемы "Челси" носят временный характер. Саймон ожидает чемпионства от "синих" в обозримом будущем, но не знает, случится ли это при их нынешнем главном тренере Маурисио Почеттино.



"Это одна из обратных сторон, когда у людей много денег — своих или чьих-либо еще — и не так много футбольных знаний, в результате чего они чересчур много платят за игроков".



"Но нет сомнений, что с "Челси" все будет в порядке. Вопрос в том, как быстро они наладят свои дела, и будет ли Почеттино тем, кто это сделает".



"Я никогда не чувствовал, что Почеттино приведет их к победе в Премьер-Лиге. Я думаю, он доведет их до точки, когда они будут находиться в топ-4".



"Но план "Челси" не в этом, хотя прямо сейчас этот аргумент не выглядит состоятельным, потому что они выступают неважно".



"Они ничуть не близки к тому, где они должны быть и где могут быть".



"Но суть в том, что с "Челси" все будет в порядке. "Челси" выиграет Премьер-Лигу в ближайшие два-три года", — сообщил Джордан talkSPORT.