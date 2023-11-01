Джордан: "Челси" выиграет Премьер-Лигу в ближайшие два-три года"

Маурисио Почеттино Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан ожидает, что "Челси" выиграет Премьер-Лигу в ближайшие два-три года.

С лета 2022 "Челси" потратил более 1 миллиарда фунтов на новых игроков, но прошлый сезон завершил на 12-м месте в Премьер-Лиге, а сейчас занимает только 11-ю строчку.

Однако Джордан уверен, что проблемы "Челси" носят временный характер. Саймон ожидает чемпионства от "синих" в обозримом будущем, но не знает, случится ли это при их нынешнем главном тренере Маурисио Почеттино.

"Это одна из обратных сторон, когда у людей много денег — своих или чьих-либо еще — и не так много футбольных знаний, в результате чего они чересчур много платят за игроков".

"Но нет сомнений, что с "Челси" все будет в порядке. Вопрос в том, как быстро они наладят свои дела, и будет ли Почеттино тем, кто это сделает".

"Я никогда не чувствовал, что Почеттино приведет их к победе в Премьер-Лиге. Я думаю, он доведет их до точки, когда они будут находиться в топ-4".

"Но план "Челси" не в этом, хотя прямо сейчас этот аргумент не выглядит состоятельным, потому что они выступают неважно".

"Они ничуть не близки к тому, где они должны быть и где могут быть".

"Но суть в том, что с "Челси" все будет в порядке. "Челси" выиграет Премьер-Лигу в ближайшие два-три года", — сообщил Джордан talkSPORT.


Метки Джордан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2023 15:00

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  1. ilovemanutd 01.11.2023 16:43 # ilovemanutd
    Максимум 5

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  2. gameboy 01.11.2023 16:25 # gameboy
    Кто-кто ебало открыл?

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  3. makeewadim 01.11.2023 16:17 # makeewadim
    в ближайшие два три четыре пять

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  4. shamrock 01.11.2023 15:24 # shamrock
    Переходим по тегу Джордан, и видим все новости с ним:

    https://ibb.co.com/vYgmPrg

    Как видно, он не особо думает перед тем, как открыть рот, и кажется человеком недалеким, поэтому не обольщайтесь сильно, пенсы. Хотя насчет Антони выдал базу.

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  5. farot 01.11.2023 15:20 # farot
    Адекватно

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  6. ganinilyha 01.11.2023 15:18 # ganinilyha
    Не особо верится, если честно

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  7. skydreams 01.11.2023 15:02 # skydreams
    ну это даже самому тупому колбаснику должно быть понятно. потенциал бешеный у командны. просто блять как переждать нынешний период, вот вопрос...

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