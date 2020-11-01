Названа цена увольнения Тен Хага для "Юнайтед"

Если "Манчестер Юнайтед" вдруг решит уволить своего главного тренера Эрика Тен Хага, то это будет стоит клубу свыше 15 миллионов фунтов.

Тен Хаг весьма неудачно начал свой второй сезон в "Юнайтед", проиграв пять из 10 первых матчей в Премьер-Лиге и семь из 14 с учетом всех соревнований.



У болельщиков, экспертов и, по слухам, даже самих игроков "Юнайтед" есть большие вопросы насчет того, в какой футбол пытается играть голландский специалист.



Также стоит учитывать фактор сэра Джима Рэтклиффа, который собирается купить 25 процентов акций "Юнайтед" и возглавить спортивный проект "красных дьяволов".



И хотя у Рэтклиффа нет немедленных планов по смене главного тренера, британский бизнесмен собирается ограничить роль Тен Хага в трансферных вопросах.



Если до увольнения Тен Хага все же дойдет, то "Юнайтед" придется понести свыше 15 млн. фунтов незапланированных расходов, сообщает Daily Mirror.



Дело в том, что контракт Тен Хага стоимостью 9 млн. фунтов в год рассчитан до лета 2025, и в случае досрочного прекращения сотрудничества, "Юнайтед" пришлось бы гарантировать Эрику и его штабу зарплату за оставшийся период.