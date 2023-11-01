Рамсдейл открыт к уходу из "Арсенала" в январе

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл открыт к уходу из лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

В последних матчах главный тренер "Арсенала" Микель Артета дает ясно понять, что рассматривает Давида Райю в качестве своего первого номера, несмотря на ошибки арендованного у "Брентфорда" игрока.



Как утверждает TEMAtalk, Рамсдейл не собирается мириться с ролью запасного голкипера, особенно в свете приближения Евро-2024.



Поэтому 25-летний англичанин может попроситься на выход уже в январе. Аарон без проблем бы нашел вариант для аренды, однако для "Арсенала" постоянный трансфер предпочтительнее.



Одним из претендентов на Рамсдейла пресса называла "Челси", однако источник утверждает, что "синие" сохраняют веру в Роберта Санчеса, прибывшего из "Брайтона" минувшим летом.