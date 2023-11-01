"Юнайтед" снова просматривал Диогу Кошту

"Манчестер Юнайтед" в очередной раз просматривал голкипера "Порту" Диогу Кошту.

"Юнайтед" только минувшим летом сменил первого номера, отказавшись продлевать контракт с Давидом Де Хеа и пригласив Андре Онана из "Интера" за 47 миллионов фунтов.



Однако Онана весьма неуверенно начал свою карьеру в "Юнайтед", а вдобавок собирается посреди сезона уехать на Кубок Африки.



Это заставляет "Юнайтед" быть на чеку, держа в уме варианты по укреплению последнего рубежа, и португальская газета A Bola утверждает, что Кошта как раз является лучшим вариантом "красных дьяволов".



Сообщается, что "Юнайтед" уже проделал обширную работу по изучению Кошты, и в минувшее воскресенье представитель клуба с "Олд Траффорд" в очередной раз просматривал Диогу.



Представитель "Юнайтед" стал свидетелем того, как "Порту" одержал победу 0:2 в гостях у "Визелы", а Кошта сохранил свои ворота на замке.



24-летний португалец имеет рассчитанный до 2027 года контракт, который предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов, и за меньшие деньги "Порту" своего воспитанника не отпустит, особенно в январе.