Почеттино ответил Ширеру на критику Джексона

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино ответил Алану Ширеру на критику нападающего "синих" Николя Джексона.

В эфире Match of The Day в минувший уикенд Ширер раскритиковал Джексона за то, что Николя плохо двигается, не ускоряется, не выходит на голевые позиции, не напрягает защитников и лишь зависает на подступах к чужой штрафной.



Почеттино согласен, что против "Брентфорда" (0:2) Джексон не показал своей лучшей игры, однако Маурисио считает, что делать выводы о 22-летнем сенегальце по одному матчу неправильно и даже опасно.



"Думаю, если вы видели матчи против "Ливерпуля", "Дортмунда" в предсезонный период или "Лутона", то он делал все то, о чем говорили аналитики и что мы ожидаем. Но в силу разных обстоятельств Нико не показывает своей лучшей игры".



"В силу разных обстоятельств нам нужно сделать его прежним игроком. Но такого рода аналитика опасна, потому что этот анализ строится на одном матче. Не могу лгать, он был не на высоте, но мы должны оставаться справедливыми".



"Если вы видели матчи против "Лутона", "Дортмунда" в предсезонный период, "Ливерпуля", вы видели одного игрока. Против "Брентфорда" был другой игрок. Я согласен с аналитикой, но несправедливо говорить, что он не такой или этакий игрок".



"Я согласен с аналитикой, но нельзя говорить, что он не способен делать то, что мы ожидаем от него. Я верю в него. Верю. Единственная проблема — это время. Я не хочу приводить примеры, но он прибыл в "Челси" в непростое время для него".



"Клуб верит, что он способен проявлять себя. Поэтому мы не можем быть несправедливы в своей аналитике. В силу разных причин он испытывает разочарование с самого начала. Нам нужно дать ему время, у него есть способности. Он уже показал, что ему лишь не хватает времени", — цитирует Почеттино Daily Mirror.