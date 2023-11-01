Тен Хаг: "Мы прибавим после сложного старта сезона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что он уверен в улучшении игры и результатов своей команды после невыразительного старта сезона.

"Юнайтед" проиграл семь из 14 матчей этого сезона с учетом всех соревнований, включая поражение 0:3 от "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.



В преддверии матча 1/8 финала Кубка Лиги против "Ньюкасла" в среду Тен Хаг обратился к болельщикам и выразил уверенность, что дела "красных дьяволов" наладятся.



"В "Манчестер Юнайтед" высокие ставки в каждом матче. Каждый день под давлением находится каждый, кто связан с этим клубом, но эти требования и стандарты является испытанием, которое мы всегда должны встречать лицом к лицу. И хотя старт сезона выдался не таким, как все мы надеялись, я уверен, что мы как коллектив обладаем талантом и настроем, чтобы двигаться в правильном настроении".



"Я верю, что это лишь вопрос времени, прежде чем мы будем показывать свое истинное обличие. Это придет, я уверен насчет этого".



"Я продолжаю верить в этих игроков, и я уверен, что мы прибавим после сложного старта сезона".



"В данный момент времени нет смысла жалеть себя. Никто в этом клубе не получает удовольствия от поражения, особенно в дерби Манчестера, как в минувшее воскресенье, однако все то, чего мы до сих пор добились, было основано на нашем стремлении вперед, а это означает, мы должны быстро оставить случившееся позади, было она позитивным или негативным".



"Мы никогда не тратили слишком много времени, наслаждаясь победами, поэтому мы не будем зацикливаться и на поражениях. Мы всегда должны быть устремлены вперед, вместе", — пишет Тен Хаг для United Review.