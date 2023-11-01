"Ньюкасл" получил зеленый свет на аренду игроков из Саудовской Аравии

"Ньюкасл" получил зеленый свет от своих владельцев из Суверенного фонда Саудовской Аравии на заключение сделок в январе с саудовскими клубами.

Только на прошлой неделе полузащитник Сандро Тонали, купленный минувшим летом у "Милана" за 55 миллионов фунтов, был дисквалифицирован итальянскими властями на 10 месяцев за нарушение запрета на ставки на футбол.



К дисквалификации Тонали добавляются травмы игроков вроде Свена Ботмана, Эллиота Андерсона, Джейкоба Мерфи, Харви Барнса и Александера Исака.



Очевидно, что продолжающему выступать на четырех фронтах "Ньюкаслу" не помешают новые игроки в январе, однако "сороки" находятся в стесненных условиях из-за финансового фейр-плей и вынуждены искать усиление среди доступных для аренды футболистов.



Протянуть руку помощи "Ньюкаслу" могут клубы с Ближнего Востока, где Суверенный фонд Саудовской Аравии владеет четырьмя местными грандами: "Аль-Иттихадом", "Аль-Насром", "Аль-Ахли" и "Аль-Хилялем".



Наиболее реалистичными вариантами "Ньюкасла" на замену Тонали выглядят Рубен Невеш и Габри Вейга. Также на радаре у "сорок" находятся Нголо Канте, Марцело Брозович и Сергей Милинкович-Савич.