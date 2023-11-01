Игроки "Юнайтед" недовольны новой игровой формой

Игроки "Манчестер Юнайтед" пожаловались своему клубу, что новая форма от Adidas оказалась слишком тесной для них.

Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, недовольство игроков касается не только футболок, но и гольфов, которые чересчур стягивают их икры.



В результате некоторые игроки "Юнайтед" не используют официальные домашние гольфы со второго матча в сезоне. Другие пытаются добавить себе комфорта, выстригая в гольфах дырки.



Проблемы возникли даже у голкипера "Юнайтед" Андре Онана, который после матча против "Шеффилд Юнайтед" 21 октября был вынужден перейти на более просторную "реплику" игрового свитера.



Технический спонсор "Юнайтед" в лице компании Adidas уже работает над решением, рассчитывая внести "легкие изменения" в форму в течение ближайших недель.