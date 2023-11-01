Игроки "Юнайтед" недовольны новой игровой формой
Игроки "Манчестер Юнайтед" пожаловались своему клубу, что новая форма от Adidas оказалась слишком тесной для них.
Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, недовольство игроков касается не только футболок, но и гольфов, которые чересчур стягивают их икры.
В результате некоторые игроки "Юнайтед" не используют официальные домашние гольфы со второго матча в сезоне. Другие пытаются добавить себе комфорта, выстригая в гольфах дырки.
Проблемы возникли даже у голкипера "Юнайтед" Андре Онана, который после матча против "Шеффилд Юнайтед" 21 октября был вынужден перейти на более просторную "реплику" игрового свитера.
Технический спонсор "Юнайтед" в лице компании Adidas уже работает над решением, рассчитывая внести "легкие изменения" в форму в течение ближайших недель.
01.11.2023 08:00
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Последние комментарии:
Ну если серьезно то у некоторых игроков Арсенала тоже замечал вырезы на гетерах в районе икры, так что судя по всему проблема реальная
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Типичные плохие танцоры.
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Вот вот че мешает быть в гонке с 2013 года!
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игрок МЮ играет в реплике
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