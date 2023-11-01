Игроки "Юнайтед" недовольны новой игровой формой

Андре Онана Игроки "Манчестер Юнайтед" пожаловались своему клубу, что новая форма от Adidas оказалась слишком тесной для них.

Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, недовольство игроков касается не только футболок, но и гольфов, которые чересчур стягивают их икры.

В результате некоторые игроки "Юнайтед" не используют официальные домашние гольфы со второго матча в сезоне. Другие пытаются добавить себе комфорта, выстригая в гольфах дырки.

Проблемы возникли даже у голкипера "Юнайтед" Андре Онана, который после матча против "Шеффилд Юнайтед" 21 октября был вынужден перейти на более просторную "реплику" игрового свитера.

Технический спонсор "Юнайтед" в лице компании Adidas уже работает над решением, рассчитывая внести "легкие изменения" в форму в течение ближайших недель.


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. fly-emir 01.11.2023 09:03 # fly-emir
    Ну если серьезно то у некоторых игроков Арсенала тоже замечал вырезы на гетерах в районе икры, так что судя по всему проблема реальная

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  2. gerrard08 01.11.2023 08:45 # gerrard08
    Типичные плохие танцоры.

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  3. closer 01.11.2023 08:17 # closer
    Вот вот че мешает быть в гонке с 2013 года!

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  4. lpool14 01.11.2023 08:11 # lpool14
    игрок МЮ играет в реплике

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