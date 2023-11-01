У Ндомбеле случилась стычка со своим тренером из-за бургера

Принадлежащий "Тоттенхэму" полузащитник Танги Ндомбеле крупно поссорился с главным тренером "Галатасарая" Оканом Буруком из-за бургера.

Ндомбеле до сих пор остается рекордным приобретением в истории "Тоттенхэма", будучи купленным у "Лиона" за 63 миллиона фунтов в 2018 году.



Однако сейчас Танги уже третий сезон скитается по арендам. Ранее совершив командировки в "Лион" и "Наполи", на этот сезон 26-летний француз был отправлен в "Галатасарай".



На прошлой неделе, во вторник, Ндомбеле отметился появлением на замену в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Баварии", не сумев предотвратить поражение своей команды со счетом 1:3.



Расстройство от проигрыша Ндомбеле решил заесть фастфудом, после матча заказав себе доставку в отель, где остановился "Галатасарай". Танги не удалось утаить аромат ночного бургера от Бурука, в результате чего у них случилась яростная стычка.



Недовольство Бурука объясняется тем, что Ндомбеле и так имеет свыше 6 килограмм лишнего веса, из-за своей неважной физической формы сыграв только 93 минуты в турецком первенстве.



Daily Mail не уточняет, чем закончилась битва за бургер, однако Ндомбеле было сказано, что снова сыграть за "Галатасарай" он сможет, только когда снизит свой вес до 75 килограмм.



Добавим, "Галатасараю" принадлежит опция выкупа Ндомбеле за 13.1 млн. фунтов.