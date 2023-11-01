Онана решил выступить на Кубке Африки

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана дал согласие выступить за сборную Камеруна на Кубке Африки предстоящей зимой.

Онана приостановил свою международную карьеру после того, как поссорился с главным тренером камерунцев Ригобером Сонгом и был отчислен из сборной прямо во время Чемпионата Мира в Катаре.



Минувшим летом Онана сменил "Интер" на "Юнайтед" по сделке 47 миллионов фунтов, а уже в сентябре вернулся в национальную команду на заключительный матч отборочного турнира к Кубку Африки против Бурунди.



Вопрос об участии Онана в Кубке Африки посреди этого сезона до сих пор был открытым, и ранее ходили слухи, что Андре может поставить свою клубную карьеру в приоритет.



Однако i News, ссылаясь на близкий к Онана источник, утверждает, что Андре все-таки согласился выступить за сборную Камеруна на первенстве Черного континента.



Кубок Африки пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024, и это означает, что Онана рискует пропустить до семи матчей "Юнайтед".



В отсутствие 27-летнего камерунца главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу придется довериться Алтаю Байындыру, который до сих пор не дебютировал за клуб после своего перехода из "Фенербахче" в сентябре. Либо "красные дьяволы" могут вернуть Давида Де Хеа, как об этом спекулируют таблоиды.