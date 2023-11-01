Переговоры МЮ с Ван-Биссакой о новом контракте зашли в тупик

Переговоры "Манчестер Юнайтед" со своим правым защитником Аароном Ван-Биссакой о новом контракте зашли в тупик.

25-летний Ван-Биссака утвердился основным игроком "Юнайтед" во второй половине прошлого сезона, поэтому главный тренер Эрик Тен Хаг отбросил мысли о расставании с Аароном и приглашении другого правого защитника.



Вместо этого Ван-Биссака был приглашен к столу переговоров, чтобы обсудить новую сделку. Еще летом ситуация выглядело позитивно, и стороны продвигались к компромиссу.



Однако Daily Mail утверждает, что сейчас переговоры уже некоторое время находятся в тупике, и в сложившейся ситуации "Юнайтед" склоняется к тому, чтобы воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Аарона.



Эта опция позволяет "Юнайтед" продлить контракт Ван-Биссаки до июня 2025 и лишить зарубежные клубы возможности установить контакт с Аароном уже в январе.



Сам Ван-Биссака в данный момент сосредоточен на своем восстановлении после травмы и возвращении в стартовый состав "Юнайтед".