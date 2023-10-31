"Брентфорд" готов продать Тоуни за 80 млн. фунтов

Айвен Тоуни "Брентфорд" готов продать Айвена Тоуни в январе, но хочет за своего бомбардира 80 миллионов фунтов.

Отбыв половину своей восьмимесячной дисквалификации, в середине сентября Тоуни приступил к тренировкам с "Брентфордом". С тех пор не утихаю слухи о том, что в зимнее трансферное окно Айвен уйдет от "пчел".

Как утверждает Evening Standard, "Брентфорд" уже готовится к жизни без Тоуни, но собирается потребовать у заинтересованных клубов 80 млн. фунтов.

Сообщается, что Тоуни уже уведомил "Брентфорд" о своем желании уйти в элитный клуб. А поскольку от контракта Айвена остается 18 месяцев, "пчелы" лишь могут постараться выручить как можно больше денег за 27-летнего англичанина.

Главными претендентами на Тоуни обещают стать "Арсенал" и "Челси" — обеим лондонским командам не хватает чистого центрального нападающего, который забивает регулярно.


Метки Брентфорд, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2023 23:00

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