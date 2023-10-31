В "Арсенале" опасаются, что Партей не сыграет до декабря

У медицинского штаба "Арсенала" существуют опасения, что полузащитник Томас Партей не сыграет в футбол до декабря.

Партей получил повреждение мышечного характера на тренировке "Арсенала" в начале прошлой недели, в преддверии выезда к "Севилье" в рамках Лиги Чемпионов.



По информации ESPN, Партею еще предстоят дополнительные медицинские тесты, однако медицинский штаб "канониров" готовит главного тренера Микеля Артету к тому, что 30-летний ганец будет отсутствовать до зимы.



"Мы очень обеспокоены, потому что, когда Томас здоров и доступен для участия в матчах, вы сами видите результаты и его влияние на команду. В этом сезоне у нас прибавилось вариантов игры, в том числе из-за его проблем, потому что все мы знаем, что происходило в предыдущие два года и как это влияло на команду, поэтому нам требовалось разобраться с этим".



"Так бывает, и так случилось с ним. Мне жаль его, потому что, думаю, он делает все возможное. Он расстроен. Все мы его поддерживаем, и он не должен отчаиваться. Ему нужно начать заново, потому что он является критически важным игроком для нас".



"Думаю, он пропустит недели. Я не знаю, сколько точно. Сегодня у него очередное посещение доктора, после чего посмотрим", — сообщил Артета.



Добавим, за пять лет в "Атлетико" до своего перехода в "Арсенал" в 2020 Партей пропустил только шесть матчей. За три года на "Эмирейтс" — уже около 50, и сейчас Томас отсутствует со своей девятой травмой.