"Вулверхэмптон" избежал нарушений правил ФФП

Благодаря летней распродаже "Вулверхэмптону" удалось остаться в рамках правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и избежать возможных санкций.

В данный момент над "Эвертоном" нависла угроза снятия 12 очков в Премьер-Лиге за нарушения правил ФФП.



Похожая участь могла бы грозить и "Вулверхэмптону". Чтобы не превысить установленный лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период, "волкам" нужно было продать игроков примерно на 90 млн. фунтов.



Этот план "волки" перевыполнили, летом попрощавшись с 17 игроками и выручив около 140 млн. фунтов, включая рекордную для клуба с "Молинью" продажу в лице полузащитника Матеуша Нунеша, отправившегося в "Манчестер Сити" за 53 млн. фунтов.



В данный момент "Вулверхэмптон" стабилизировал свое финансовое положение и более не нуждается в продаже кого-либо из игроков первой команды, сообщает The Telegraph.