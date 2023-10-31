"Вулверхэмптон" избежал нарушений правил ФФП
Благодаря летней распродаже "Вулверхэмптону" удалось остаться в рамках правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и избежать возможных санкций.
В данный момент над "Эвертоном" нависла угроза снятия 12 очков в Премьер-Лиге за нарушения правил ФФП.
Похожая участь могла бы грозить и "Вулверхэмптону". Чтобы не превысить установленный лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период, "волкам" нужно было продать игроков примерно на 90 млн. фунтов.
Этот план "волки" перевыполнили, летом попрощавшись с 17 игроками и выручив около 140 млн. фунтов, включая рекордную для клуба с "Молинью" продажу в лице полузащитника Матеуша Нунеша, отправившегося в "Манчестер Сити" за 53 млн. фунтов.
В данный момент "Вулверхэмптон" стабилизировал свое финансовое положение и более не нуждается в продаже кого-либо из игроков первой команды, сообщает The Telegraph.
31.10.2023 21:00
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а лопатага просил игроков накупить. в итоге владельцы лишь пытались спасти клуб
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