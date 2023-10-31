На роль четвертого арбитра в Премьер-Лиге впервые назначена женщина

Ребекка Уэлч Ребекка Уэлч стала первой женщиной, получившей назначение на роль четвертого арбитра в матче Премьер-Лиги.

Еще в 2021 году Уэлч стала первой женщиной-рефери в Футбольной Лиге, обслужив матч Лиги Два между "Порт Вейл" и "Харрогитом".

С тех пор Уэлч доводилось работать на матчах Лиги Один и Чемпионшипа в качестве рефери в поле, а также на матчах Премьер-Лиги в качестве лайнсмена, пойдя по стопам знаменитой Шон Мэсси-Эллис.

В ближайшую субботу, когда "Фулхэм" примет "Манчестер Юнайтед", 39-летнего англичанка сделает еще один карьерный шаг и попробует себя в качестве четвертого арбитра.

Будучи часть бригады Джона Брукса, Уэлч предстоит взаимодействовать с главными тренерами Марку Силвой и Эриком Тен Хагом у бровки.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Уэлч, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2023 20:00

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