Семья Голд решила продать часть от своей доли в "Вест Хэме"

Дэвид Голд Семья Дэвида Голда выставила на продажу часть акций от своей доли в "Вест Хэме".

Дэвид Голд ушел из жизни в январе этого года в возрасте 86 лет, после чего вакантное место сопрезидента "Вест Хэма" заняла его дочь Ванесса Голд.

Семье Голд принадлежит 25.1% "Вест Хэма", что делает их третьим крупнейшим акционером лондонского клуба после Дэвида Салливана и чешского миллиардера Даниэля Кретинского, чьи доли составляют 38.8% и 27% соответственно.

Как сообщает The Guardian, семья Голд наняла инвестиционный банк Rothschild & Co, который и попытается найти покупателя на долю в размере до 10%.

Добавим, в 2021 году Кретинский купил свои акции за 180-200 миллионов фунтов.


Метки Вест Хэм, Голд

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2023 19:00

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  1. noi39 31.10.2023 19:45 # noi39
    ВЛАДЕТЕЛИ ЖИЗНИ И СУЩЕСТВ!

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  2. narcot 31.10.2023 19:05 # narcot
    кретинский) сукааааааааааааааааааааааааааааа

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