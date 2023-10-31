Семья Голд решила продать часть от своей доли в "Вест Хэме"
Семья Дэвида Голда выставила на продажу часть акций от своей доли в "Вест Хэме".
Дэвид Голд ушел из жизни в январе этого года в возрасте 86 лет, после чего вакантное место сопрезидента "Вест Хэма" заняла его дочь Ванесса Голд.
Семье Голд принадлежит 25.1% "Вест Хэма", что делает их третьим крупнейшим акционером лондонского клуба после Дэвида Салливана и чешского миллиардера Даниэля Кретинского, чьи доли составляют 38.8% и 27% соответственно.
Как сообщает The Guardian, семья Голд наняла инвестиционный банк Rothschild & Co, который и попытается найти покупателя на долю в размере до 10%.
Добавим, в 2021 году Кретинский купил свои акции за 180-200 миллионов фунтов.
31.10.2023 19:00
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