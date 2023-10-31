Джеймс впервые за почти три месяца выйдет в старте "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что его капитан Рис Джеймс впервые за почти три месяца выйдет в стартовом составе.

Свой первый и единственный раз Джеймс выходил в стартовом составе "Челси" в этом сезоне еще 13 августа против "Ливерпуля".



Все это время Джеймс отсутствовал с травмой задней поверхности бедра, лишь недавно вернувшись в строй и успев отметиться появлениями на замену против "Арсенала" и "Брентфорда".



23-летний защитник нуждается в игровой практике, и домашний матч Кубка Лиги против "Блэкберна" в среду вечером видится Почеттино подходящей возможностью.



"Я могу подтвердить, что он выйдет в старте. Капитан готов. Будет хорошо для команды, будет хорошо для него, если он начнет матч. А дальше посмотрим, как он будет проявлять себя", — цитирует Почеттино Evening Standard.