Джеймс впервые за почти три месяца выйдет в старте "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что его капитан Рис Джеймс впервые за почти три месяца выйдет в стартовом составе.
Свой первый и единственный раз Джеймс выходил в стартовом составе "Челси" в этом сезоне еще 13 августа против "Ливерпуля".
Все это время Джеймс отсутствовал с травмой задней поверхности бедра, лишь недавно вернувшись в строй и успев отметиться появлениями на замену против "Арсенала" и "Брентфорда".
23-летний защитник нуждается в игровой практике, и домашний матч Кубка Лиги против "Блэкберна" в среду вечером видится Почеттино подходящей возможностью.
"Я могу подтвердить, что он выйдет в старте. Капитан готов. Будет хорошо для команды, будет хорошо для него, если он начнет матч. А дальше посмотрим, как он будет проявлять себя", — цитирует Почеттино Evening Standard.
31.10.2023 18:00
Просмотров: 289
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Выпустить всех коров в матче кала, чтобы снова их сломать. Гениальный ход.
(ответить)
И снова сломается.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий