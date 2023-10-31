Джеймс впервые за почти три месяца выйдет в старте "Челси"

Рис Джеймс Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что его капитан Рис Джеймс впервые за почти три месяца выйдет в стартовом составе.

Свой первый и единственный раз Джеймс выходил в стартовом составе "Челси" в этом сезоне еще 13 августа против "Ливерпуля".

Все это время Джеймс отсутствовал с травмой задней поверхности бедра, лишь недавно вернувшись в строй и успев отметиться появлениями на замену против "Арсенала" и "Брентфорда".

23-летний защитник нуждается в игровой практике, и домашний матч Кубка Лиги против "Блэкберна" в среду вечером видится Почеттино подходящей возможностью.

"Я могу подтвердить, что он выйдет в старте. Капитан готов. Будет хорошо для команды, будет хорошо для него, если он начнет матч. А дальше посмотрим, как он будет проявлять себя", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Джеймс, Кубок Лиги, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 31.10.2023 18:38 # ganinilyha
    Выпустить всех коров в матче кала, чтобы снова их сломать. Гениальный ход.

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  2. suddenly 31.10.2023 18:03 # suddenly
    И снова сломается.

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