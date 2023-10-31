Ботман задержится в лазарете "Ньюкасла"

Ведущий защитник "Ньюкасла" Свен Ботман задержится в лазарете, и сроки по его возвращению в строй пока не определены.

Ботман находится вне игры с победы 0:8 над "Шеффилд Юнайтед" 8 сентября, когда 23-летний голландец получил травму колена.



В преддверии матча 1/8 финала Кубка Англии главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау рассказал, что Ботману до сих пор не поставлен точный диагноз, и травма Свена может быть переквалифицирована в категорию долгосрочных.



"В данный момент ситуация с Ботманом неясна. Поэтому в его случае мы движемся день за днем. Есть проблема, и мы прорабатываем различные варианты, чтобы диагностировать проблему".



"Можно ли назвать ее долгосрочной? Да, наверное. Мы все еще ожидаем ясности насчет его ситуации", — цитирует Хау Daily Mail.