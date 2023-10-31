Тен Хаг отменил пресс-конференцию перед матчем Кубка Лиги с "Ньюкаслом"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался проводить пресс-конференцию перед матчем 1/8 финала Кубка Лиги против "Ньюкасла".
В минувшее воскресенье "Юнайтед" потерпел домашнее поражение от соседей из "Манчестер Сити" со счетом 0:3, в результате чего был отброшен на восьмое место в Премьер-Лиге.
Тактика Тен Хага на дерби Манчестера, а также произведенные им замены навлекли на себя большую критику со стороны болельщиков и экспертов.
Вероятно, из-за новой волны негатива голландский специалист предпочел отложить общение с прессой и сосредоточиться на работе.
В отличие от Премьер-Лиги, в Кубке Лиги пресс-конференции не являются обязательными. Порой главные тренеры присылают на них своих ассистентов, но в данном случае Тен Хаг решил оставить болельщиков без новостей вовсе.
Впрочем, нельзя исключать, что веб-сайт "Юнайтед" еще опубликует какие-нибудь высказывания Тен Хага перед запланированным на вечер среды матчем против "Ньюкасла".
31.10.2023 16:00
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парик выбирает)
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пиZда лысому, похоже. ну и хуй с ним((
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