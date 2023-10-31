Тен Хаг отменил пресс-конференцию перед матчем Кубка Лиги с "Ньюкаслом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался проводить пресс-конференцию перед матчем 1/8 финала Кубка Лиги против "Ньюкасла".

В минувшее воскресенье "Юнайтед" потерпел домашнее поражение от соседей из "Манчестер Сити" со счетом 0:3, в результате чего был отброшен на восьмое место в Премьер-Лиге.



Тактика Тен Хага на дерби Манчестера, а также произведенные им замены навлекли на себя большую критику со стороны болельщиков и экспертов.



Вероятно, из-за новой волны негатива голландский специалист предпочел отложить общение с прессой и сосредоточиться на работе.



В отличие от Премьер-Лиги, в Кубке Лиги пресс-конференции не являются обязательными. Порой главные тренеры присылают на них своих ассистентов, но в данном случае Тен Хаг решил оставить болельщиков без новостей вовсе.



Впрочем, нельзя исключать, что веб-сайт "Юнайтед" еще опубликует какие-нибудь высказывания Тен Хага перед запланированным на вечер среды матчем против "Ньюкасла".