Тен Хаг отменил пресс-конференцию перед матчем Кубка Лиги с "Ньюкаслом"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался проводить пресс-конференцию перед матчем 1/8 финала Кубка Лиги против "Ньюкасла".

В минувшее воскресенье "Юнайтед" потерпел домашнее поражение от соседей из "Манчестер Сити" со счетом 0:3, в результате чего был отброшен на восьмое место в Премьер-Лиге.

Тактика Тен Хага на дерби Манчестера, а также произведенные им замены навлекли на себя большую критику со стороны болельщиков и экспертов.

Вероятно, из-за новой волны негатива голландский специалист предпочел отложить общение с прессой и сосредоточиться на работе.

В отличие от Премьер-Лиги, в Кубке Лиги пресс-конференции не являются обязательными. Порой главные тренеры присылают на них своих ассистентов, но в данном случае Тен Хаг решил оставить болельщиков без новостей вовсе.

Впрочем, нельзя исключать, что веб-сайт "Юнайтед" еще опубликует какие-нибудь высказывания Тен Хага перед запланированным на вечер среды матчем против "Ньюкасла".


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 767

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  1. scauzer11 31.10.2023 16:33 # scauzer11
    парик выбирает)

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  2. narcot 31.10.2023 16:12 # narcot
    пиZда лысому, похоже. ну и хуй с ним((

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