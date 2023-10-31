Тимбер может вернуться уже в январе

Защитник Юрриен Тимбер может вернуться к выступлениям за "Арсенал" уже в январе.

Тимбер, купленный минувшим летом у "Аякса" за 38.6 млн. фунтов, получил травму крестообразных связок колена в матче против "Ноттингем Форест" в первом туре Премьер-Лиги.



Существовали опасения, что Тимбер может пропустить остаток сезона 2023/24, однако авторитетный журналист Крис Уитли утверждает, что восстановление Юррина значительно опережает график.



И хотя медицинский штаб "Арсенала" не может позволить себе рисковать здоровьем Тимбера, учитывая характер травмы, существует реальная вероятность, что 22-летний голландец вернется на футбольное поле уже в январе.



Добавим, Тимбер блестяще провел предсезонный период за "Арсенал" и помог "канонирам" победить "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии.