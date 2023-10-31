"Вулверхэмптон" надеется на возвращение Нету до конца года

"Вулверхэмптон" надеется, что вингер Педру Нету вернется на футбольное поле к насыщенному праздничному периоду.

Нету великолепно начал новый сезон и сейчас является лучшим ассистентом в Премьер-Лиге, отметившись семью результативными передачами.



Однако во время ничейного матча против "Ньюкасла" в минувшую субботу (2:2) 23-летний португалец, называемый трансферной целью "Арсенала" на январь, получил травму задней поверхности бедра.



После матча на "Молинью" Нету сообщил своим подписчикам в твиттере, что пропустит "пару недель", однако Daily Mail утверждает, что повреждение Педру серьезнее.



Куда вероятнее, что Нету проведет в лазарете около шести недель, что оставляет ему неплохие шансы вернуться в строй к Рождеству и Новому году.



Ранее в своей карьере Нету перенес две тяжелейшие травмы колена, поэтому медицинский штаб "волков" просто не может позволить себе рисковать.