"Вулверхэмптон" надеется на возвращение Нету до конца года

Педру Нету "Вулверхэмптон" надеется, что вингер Педру Нету вернется на футбольное поле к насыщенному праздничному периоду.

Нету великолепно начал новый сезон и сейчас является лучшим ассистентом в Премьер-Лиге, отметившись семью результативными передачами.

Однако во время ничейного матча против "Ньюкасла" в минувшую субботу (2:2) 23-летний португалец, называемый трансферной целью "Арсенала" на январь, получил травму задней поверхности бедра.

После матча на "Молинью" Нету сообщил своим подписчикам в твиттере, что пропустит "пару недель", однако Daily Mail утверждает, что повреждение Педру серьезнее.

Куда вероятнее, что Нету проведет в лазарете около шести недель, что оставляет ему неплохие шансы вернуться в строй к Рождеству и Новому году.

Ранее в своей карьере Нету перенес две тяжелейшие травмы колена, поэтому медицинский штаб "волков" просто не может позволить себе рисковать.


Метки Вулверхэмптон, Нету, травму

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2023 14:00

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