Терри рассказал, что прошел собеседование в "Ньюкасле"

Легенда "Челси" Джон Терри рассказал, что он прошел собеседование на должность главного тренера "Ньюкасла".

Повесив бутсы на гвоздь в 2018 году, в течение трех следующих лет Терри трудился ассистентом в "Астон Вилле".



С тех пор Джон неоднократно пытался начать самостоятельную тренерскую карьеру, но его никуда не взяли — даже в третьем дивизионе.



"После ухода из "Виллы" я подавался на две или три работы. Я прошел собеседование в "Ньюкасле", а также еще в паре мест, но меня не взяли".



"Это был действительно хороший опыт для меня, потому что ты сидишь на этих встречах и чувствуешь: "Вообще то, мне далеко до этого". Я рад, что не получил этих работ, но ты учишься, как вести себя на таких встречах".



"Я не отправился в Лигу Один с самого начала, потому что ничего не знал об этом, я никогда не играл там. Поэтому я оказался в Чемпионшипе, где ранее отыграл сезон. После пары лет там я полностью освоился".



"Я подавался на две работы в Лиге Один, не получив ни одну из них. Интересно, что владельцы команд, которым я предлагал свои услуги, сказали мне, что хотят играть, как "Манчестер Сити". Это было интересно, но никто не может играть, как "Манчестер Сити". И "Челси" не может играть, как "Манчестер Сити"! — цитирует Терри Daily Mail.