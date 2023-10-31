Невилл: "Даже "Класс 92" провалился бы в нынешнем МЮ"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что даже представители знаменитого "Класса 92" провалились бы в нынешнем "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд "Юнайтед" был разгромлен своими соседями из "Манчестер Сити" со счетом 0:3, оформив свое пятое поражение в 10 первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.



Так плохо "Юнайтед" не стартовал в чемпионате с 1986 года, и Невилл считает, что сейчас в клубе сложилась такая обстановка, что любой игрок "обречен на провал".



"В этой раздевалке нет плохих парней, но есть реальное ощущение того, что мораль в клубе на низах".



"Если бы в этот момент времени мы ("Класс-92") пришли в клуб, мы не были бы успешны".



"Как бы ни была талантлива группа, к которой принадлежал я сам и которая обладала Райаном Гиггзом, Дэвидом Бекхэмом, Полом Скоулзом, если бы они оказалась в нынешней обстановке, они были бы обречены на провал. Поэтому я больше не виню игроков".



"Я ненавижу то, что наблюдаю на поле в последние 10 лет. Маркус Рэшфорд — великолепный игрок, но выглядит обиженным, уходя с поля. Антони качает головой на скамейке".



"А Бруну Фернандеш — капитан, который прогуливается по полю. Кроме того, вы заранее знаете, как он будет себя вести в заключительные 10 минут. Это можно прочитать как книгу: он получит предупреждение, будет ныть, кого-нибудь ударит. Это все ради показухи и не имеет никакого практического смысла".



"Он игрок с огромным талантом, он лучший игрок "Манчестер Юнайтед" по голам и результативным передачам. Он заслуживает играть за отличную команду".



"Эрик Тен Хаг — великолепный тренер, мы знаем это, мы не можем спорить с этим. Жозе Моуриньо — великолепный тренер, мы не можем спорить с этим. О чем мы можем спорить, так это о причинах, почему все они продолжают проваливаться в этом футбольном клубе. Ответьте на этот вопрос".



"Это не из-за какого-то одного игрока или тренера. Все они могут ответственно заявить: "Я не добился того, чего хотел добиться". Это культурная проблема и точка", — сообщил Невилл в своем подкасте.