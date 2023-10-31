"Реал" готов заплатить только 17.5 млн. фунтов за Кепу

"Реал" готов выкупить голкипера Кепу Аррисабалагу у "Челси" после аренды, но только за 20 миллионов евро (17.5 млн. фунтов).

Кепа без колебаний сменил Лондон на Мадрид минувшим летом, когда ему предоставилась возможность встать на ворота команды Карло Анчелотти вместо получившего тяжелую травму Тибо Куртуа.



29-летний испанец счастлив в "Реале" и уже несколько раз заявил, что хотел бы получить постоянный контракт с грандом Ла Лиги.



Как утверждает The Sun, Аррисабалагу не страшит возвращение Куртуа в строй в следующем сезоне, и Кепа даже согласен отказаться от части своей зарплаты в 176,000 фунтов в неделю.



Однако "Реал" готов заплатить не более 17.5 млн. фунтов за Кепу, которого "Челси" сделал самым дорогим голкипером в мире, заплатив 71.6 млн. фунтов "Атлетику" три года назад.



"Реал" также готов использовать украинца Андрея Лунина, который сейчас исполняет роль дублера Кепы, в качестве разменной монеты.