Семь вещей, что мы узнали в 10-м туре

"Тоттенхэм" продолжает лидировать в, "Брайтон" и "Ньюкасл" начинают отставать от первой пятерки, а "Манчестер Юнайтед" ожидаемо оказался слишком слаб, чтобы избежать поражения в дерби с "Манчестер Сити". Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





У "Тоттенхэма" появилась глубина состава



Летом "Тоттенхэм" потерял Харри Кейна, но сумел правильно инвестировать деньги, полученные от "Баварии". Сейчас у "шпор" есть необходимая глубина состава, чтобы сохранять свежесть, за счет которой команда Постекоглу и вырвалась на вершину таблицы. Неучастие в еврокубках и ранний вылет из Кубка Лиги этому способствуют.



У "Тоттенхэма" впервые за долгое время расстояние между матчами составляло всего четыре дня — так распорядился календарь, что "шпоры" закрывали девятый тур в понедельник и открывали 10-й в пятницу. И если в первом тайме матча против "Кристал Пэлас" команда Постекоглу не впечатляла, то после перерыва смогла прибавить — не в последнюю очередь благодаря заменам и выходу на поле Эмерсона Рояла с Бреннаном Джонсоном.



Если ряд летних новичков — Джеймс Мэддисон, Гульельмо Викарио, Микки Ван де Вен — проявили себя сразу, то Джонсон только сейчас начинает свою адаптацию, так как пропустил месяц из-за травмы. Но с "Пэлас" его выход на замену привнес свежесть и энергию, которые были необходимы, чтобы дожать "орлов". На счету Бреннана голевая передача на Сона и напоминание о том, что у "Тоттенхэма" в запасе есть игрок, за которого отдали летом 47.5 млн. фунтов. Кроме Джонсона, в дерби с "Пэлас" на скамейке запасных у "шпор" были Ло Чельсо, Дайер, Скипп, Бентанкур, Хиль, Хейбьерг и Роял — это действительно хороший выбор исполнителей для ротации и усиления игры по ходу матча.



Бернарду Силва — главный герой дерби Манчестера



Не сказать, что "Манчестер Сити" понадобилось много усилий для уничтожения "Манчестер Юнайтед" в центре поля, но португалец Бернарду Силва был бесподобен в этом матче, который "горожане" выиграли без особого напряжения.



Эрик Тен Хаг сказал, что виной всему необязательный пенальти, с которого начался разгром его команды, но по сути дерби превратилось в соло одной команды и шоу голкипера "Юнайтед" Андре Онана, который старался, как мог, но избежать разгрома не сумел. Силва, которого в этом сезоне Гвардиола использует рядом с Родри, был лучшим в дерби, и большая удача Хосепа в том, что Бернарду все же не ушел летом, как планировал.



Сложно сказать, почему Силва так рвется в "Барселону", но в "Сити" сейчас его ценят и всячески поддерживают — как менеджер, не скупившийся на слова похвалы португальцу, так и партнеры по команде. Автор дубля Эрлинг Холанд согласился с тем, что именно Силва был лучшим в этой игре, несмотря на достижения самого норвежца.



"Челси" должен вернуть себе "домашний бонус"



Перед Маурисио Почеттино стоит множество задач, которые необходимо решать в "Челси", но одной из самых насущных является улучшение домашней формы команды. "Синие" уже давно не пользуются домашним бонусом на "Стэмфорд Бридж" и просто ужасно играют на своем стадионе.



Позорное поражение в дерби Западного Лондона с "Брентфордом" стало восьмым домашним проигрышем в 2023 году, а это рекорд клуба для одного календарного года с 1986, когда "Челси" проиграл дома 10 раз.



Одна из причин такого положения вещей в "Челси" состоит в том, что в команде за последние несколько лет произошло слишком много изменений, и многие игроки просто не ощущают "Стэмфорд Бридж" родным домом. С момента предыдущего поражения от "Брентфорда", которое случилось на "Стэмфорд Бридж", у "Челси" остались только Тиаго Силва и Рис Джеймс, который тогда выходил на замену.



Смит-Роу нужен новый старт в "Арсенале"



Несколько лет тому назад казалось невероятным, что полузащитник Эмиль Смит-Роу, считавшийся едва ли не главным молодым талантом "Арсенала", столкнется с перерывом в более чем 500 дней между двумя выходами в основе "канониров" в матчах Премьер-Лиги. Но так случилось, когда Эмиль вернулся в основу в поединке с "Шеффилд Юнайтед".



Воспитанника клуба встретили очень тепло на "Эмирейтс" и всячески поддерживали игрока, который с 10 лет находится в структуре "Арсенала". Он не показал ничего выдающегося против "Шеффилд Юнайтед", но редкие его удачные действия вызывали неизменный отклик на трибунах. Это может стать отправной точкой реанимации карьеры Смит-Роу, который едва не покинул родной клуб летом, но все же остался, чтобы использовать свой, наверное, последний шанс заиграть в "Арсенале".



Так как Кай Хаверц все еще не может найти себя в "Арсенале", шанс у Эмиля есть, но ему нужно проявлять себя в те дни, когда Микель Артета ставит его в основу — особенно в матчах Премьер-Лиги. Никто не сомневается в наличии таланта у Смита-Роу, но в 23 года ему нужно становиться игроком основы клуба Премьер-Лиги. Будет ли это "Арсенал", узнаем в этом сезоне.



Биллинг сохранил работу Ираоле



Вы играете матч за шесть очков, с конкурентом в борьбе за выживание. Ваш вратарь повредил лодыжку и пропустил гол уже на 11-й минуте. Вы не выиграли ни одного матча в чемпионате до 10-го тура, а владелец клуба прилетел на игру из Америки. Вся эта цепочка событий вполне могла привести к отставке Андони Ираолы в "Борнмуте" уже в этот уикенд.



Но вместо этого команда совершила "камбэк" в матче с "Бернли" и, наконец, выиграла первый матч в текущем чемпионате — благодаря настрою, жесткому прессингу по всему полю и дальнему удару Филипа Биллинга. "Борнмут" сумел удвоить количество набранных очков и выбраться из зоны вылета, но впереди у южан ряд сложных испытаний: матч Кубка Лиги с "Ливерпулем", выезд к "Манчестер Сити" и игра с "Ньюкаслом" перед самым международным перерывом. Ираолу пока не уволили, но если он проиграет эти матчи, баску придется паковать чемоданы. Пока же у него есть передышка и возможность воспользоваться шансом, подаренным ему командой в игре с "Бернли".



Потеря Нету может дорого обойтись "Вулверхэмптону"



"Вулверхемптон" хорош в последнее время, взяв восемь очков в матчах с "Манчестер Сити", "Астон Виллой", "Борнмутом" и "Ньюкаслом", но ничья с "сороками" была омрачена очень плохим событием для "волков" — на 77-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра покинул поле португалец Педру Нету, находившийся в этом сезоне в невероятной форме.



Его подача с углового, после которой Марио Лемина сравнял счет в матче с "Ньюкаслом", стала уже седьмой результативной передачей Нету в этом сезоне, что вывело его в лидеры Премьер-Лиги среди асистентов, но травма может внести свои коррективы и надолго лишить "Вулверхэмптон" своего безоговорочно лучшего игрока на данный момент.



Гари О'Нил сообщил, что Нету "передвигался" по раздевалке, и есть шанс, что отсутствие Педру будет недолгим, но печальная история травм португальца на "Молинью" хорошо известна, и именно травмы не позволили Нету раскрыться в полной мере до сих пор. Сейчас португалец крайне важен для "волков", и болельщики ждут хороших или хотя бы оптимистичных новостей от медиков команды.



Формируется пятерка лидеров, уходящих в отрыв



"Манчестер Юнайтед", "Челси", "Брайтон" и особенно "Ньюкасл" не согласятся с утверждением о том, что в этом сезоне есть топ-5 команд в Премьер-Лиге, которые разыграют основные призы и бонусы, но в таблице действительно есть кластер из пяти команд, оторвавшийся уже на пять очков от остальных.



"Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" — это те, кого ждали в числе соискателей титула, "Тоттенхэм" удивляет всех на старте и продолжает побеждать, используя на полную катушку облегченное расписание, а вот наличие в этой пятерке команд "Астон Виллы" немного неожиданно.



"Вилланы" проиграли в этом чемпионате дважды — "Ливерпулю", на "Энфилде" и "Ньюкаслу" на "Сент-Джеймс Парк" — и пока что вполне достойно справляются с новым для себя опытом игры на два фронта, разгромив в Лиге Конференций АЗ после не очень удачного там старта. Способность "Виллы" остаться в группе лидеров скоро проверят "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Арсенал", с которыми команде Унаи Эмери предстоит сыграть еще до середины декабря. Но сам Эмери уверен, что его команда поборется за попадание в ТОП-4, и пока что позиция бирмингемцев выглядит перспективной.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru