"Челси" заставил своих фанатов убрать баннер со Звездой Давида

"Челси" расстроил своих еврейских болельщиков, обязав убрать со "Стэмфорд Бридж" баннер со Звездой Давида.

Баннер Объединения израильских болельщиков "Челси" (The Chelsea Israeli Supporters' Club) был неизменным атрибутом "Стэмфорд Бридж" на протяжении восьми последних лет.



Однако после террористических атак ХАМАСа на Израиль и обострения военного конфликта на Ближнем Востоке Премьер-Лига запретила проносить на стадион и израильские, и палестинские флаги.



В результате еще до проигранного в минувший уикенд матча против "Брентфорда" (0:2) "Челси" потребовал убрать указанный баннер со Звездой Давида — символом единства еврейского народа.



Этим решением "Челси" чрезвычайно расстроил своих еврейских болельщиков, хотя даже за свой счет вызвался изготовить баннер, на котором будет только текст с названием объединения The Chelsea Israeli Supporters' Club.



"Это антисемитизм. Премьер-Лига говорит, что здесь нет места расизму, но только если ты не еврей. Вы либо разрешите все религиозные символы на стадионах, либо все запретите".



"Это супероскорбительно. Звезда Давида — часть нашей идентичности, и эта новость очень расстроила и разозлила наше объединение", — сообщил представитель объединения Ярин Леви The Telegraph.