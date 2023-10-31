Рэтклифф не планирует увольнять Тен Хага

Сэр Джим Рэтклифф не планирует увольнять главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага, когда станет акционером клуба с "Олд Траффорд".

В данный момент Рэтклифф находится в завершающей стадии переговоров по сделке, которая позволит ему приобрести 25 процентов акций "Юнайтед" за 1.35 млрд. фунтов и получить контроль над футбольными операциями клуба.



Ожидается, что Рэтклифф произведет ряд перестановок на ключевых должностях. Одной из жертв нового режима может стать исполнительный директор Ричард Арнольд.



А вот Тен Хаг может быть спокоен за свою работу. Как утверждает i News, приход Рэтклиффа не подвергнет голландского специалиста дополнительному давлению.



Рэтклифф позитивно настроен насчет сотрудничества с Тен Хагом и верит, что экс-наставник "Аякса" способен наладить ситуацию с игрой и результатами после невыразительного старта нового сезона.



Возвращением "Юнайтед" в Лигу Чемпионов и завоеванием Кубка Лиги в прошлом сезоне Тен Хаг обеспечил себе большой кредит доверия, который пока не исчерпал.



В то же время Рэтклифф может урезать влияние Тен Хага на трансферы "Юнайтед", потому что в планы сэра Джима входит приглашение спортивного директора.