Гвардиола признался, что ошибся с тактикой против "Арсенала"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ошибся с тактикой на недавний матч Премьер-Лиги против "Арсенала".

Ранее в октябре "Сити" потерпел поражение 1:0 от "Арсенала", показав далек не лучший свой футбол на "Эмирейтс".



"Горожане" отреагировали на ту неудачу победами над "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед", и как раз после воскресного матча на "Олд Траффорд" Гвардиола сделал неожиданное признание насчет выезда к "Арсеналу".



"Арсенал" выиграл, потому что у них великолепная команда. Я бы сказал, что моя стратегия не была хорошей".



"Там мы сыграли другим образом, потому что я ожидал свободного пространства в других местах. Как я и сказал, это не было хорошо, но это случилось".



"Игроки знают, что Премьер-Лига — это тяжело. Нам было важно отреагировать на это поражение в матче против "Брайтона", а затем мы также победили "Янг Бойз", и это очень нам помогло", — сообщил Гвардиола Sky Sports.