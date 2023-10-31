Рэшфорд отправился веселиться в ночной клуб после дерби Манчестера

Спустя считанные часы после разгромного поражения от "Манчестер Сити" нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отправился веселиться в ночной клуб.

В минувшее воскресенье "Юнайтед" уступил 0:3 в дерби Манчестера, а Рэшфорд лишь запомнился упущенным моментом между вторым и третьим голами "Сити".



Однако долго горевать Рэшфорд не стал и уже спустя считанные часы был замечен в популярном ночном клубе Chinawhite в центре Манчестера.



По информации The Telegraph, это была заранее запланированная вечеринка, организованная близкими друзьями Рэшфорда в честь Дня рождения Маркуса — игроку сборной Англии исполняется 26 лет во вторник.



Рэшфорд покинул ночной клуб после полуночи, что, правда, не помешало ему вовремя явиться на тренировку команды Эрика Тен Хага в понедельник.



Рэшфорд заранее не уведомлял свой клуб о вечеринке, хотя и не был обязан этого делать, однако Тен Хагу едва ли понравится то, что Маркус так задержался в увеселительном заведении, особенно после столь грустного матча.



Добавим, в 13 матчах этого сезона Рэшфорд забил только один гол. В прошлой кампании Маркус наколотил 30 мячей, что позволило ему получить новый роскошный контракт.