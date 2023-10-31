Холанд уступил "Золотой мяч" Месси

Лионель Месси Лионель Месси из клуба МЛС "Интер Майами" опередил нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в борьбе за "Золотой мяч".

В прошлом сезоне, своем дебютном за "Сити", Холанд забил 52 гола, что позволило "горожанам" повторить уникальное достижение "Манчестер Юнайтед", одновременно выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.

В прошлом сезоне 23-летний норвежец стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, был признан лучшим игроком английского первенства и Игроком Года по версии УЕФА.

Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы опередить 36-летнего Месси, главным и единственным достижением которого в прошлом сезоне стала победа со сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре.

Что касается Холанда, то он лишь получил приз Герда Мюллера за 56 голов, которые он забил за "Сити" и сборную Норвегии в прошлом сезоне (52+4).

Голкиперу "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу от журнала France Football достался приз Льва Яшина как лучшему вратарю.

А лучшим молодым игроком был признан полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем.

Наконец, Клубом Года, второй раз подряд, был назван "Манчестер Сити".


Метки Золотой мяч, Манчестер Сити, Месси, награды, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2023 01:25

Количество просмотров Просмотров: 789

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 31.10.2023 02:46 # gameboy
    Не заслужил
    В прошлый раз пострадал Анри, в этот раз какая-то волосатая односезонка.

    (ответить)

  2. kos9k 31.10.2023 02:14 # kos9k
    Когда Иньеста выиграл ЧМ, в том году ЗМ выиграл Месси из-за количества забитых голов в календарном году)) Так что могут смело идти нахуй, Холланд более чем заслужил

    (ответить)

  3. suddenly 31.10.2023 02:05 # suddenly
    Эрлинг Холанн сделал требл, забил 52 гола во всех турнирах (стал лучшим бомбардиром АПЛ и ЛЧ). Что он ещё должен сделать, что бы выиграть ЗМ? Украли награду как у Ребери в своё время.

    (ответить)

  4. butcher7777 31.10.2023 01:59 # butcher7777
    Легенда. Последний его ЗМ и эпохи Месси/Роналду в целом. Стареем

    (ответить)

  5. bembo 31.10.2023 01:41 # bembo
    реально цифрf 8 символизирует эпоху Месси.
    Бесконечно великий,, бесконечно иконизирован. Это точно точка. Лучше быть просто не может.

    Источник: http://fapl.ru/users/bembo/

    (ответить)

  6. brown-ale 31.10.2023 01:40 # brown-ale
    #Robbed в топе Твитора. Совпадение наверно.

    (ответить)

  7. van-dijk 31.10.2023 01:36 # van-dijk
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Холанд уступил "Золотой мяч" Месси

    Источник: http://fapl.ru/posts/103697/#reply

    Королева.

    (ответить)

  8. kukuruzko 31.10.2023 01:33 # kukuruzko
    Месси злой айтишник, хакнувший всю финансовую систему

    (ответить)

  9. tursa 31.10.2023 01:31 # tursa
    надеюсь больше гнома и плаксу мы больше не увидим на этой сцене

    (ответить)

  10. moneycity 31.10.2023 01:29 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: