Холанд уступил "Золотой мяч" Месси
Лионель Месси из клуба МЛС "Интер Майами" опередил нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в борьбе за "Золотой мяч".
В прошлом сезоне, своем дебютном за "Сити", Холанд забил 52 гола, что позволило "горожанам" повторить уникальное достижение "Манчестер Юнайтед", одновременно выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.
В прошлом сезоне 23-летний норвежец стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, был признан лучшим игроком английского первенства и Игроком Года по версии УЕФА.
Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы опередить 36-летнего Месси, главным и единственным достижением которого в прошлом сезоне стала победа со сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре.
Что касается Холанда, то он лишь получил приз Герда Мюллера за 56 голов, которые он забил за "Сити" и сборную Норвегии в прошлом сезоне (52+4).
Голкиперу "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу от журнала France Football достался приз Льва Яшина как лучшему вратарю.
А лучшим молодым игроком был признан полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем.
Наконец, Клубом Года, второй раз подряд, был назван "Манчестер Сити".
31.10.2023 01:25
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Последние комментарии:
Не заслужил
В прошлый раз пострадал Анри, в этот раз какая-то волосатая односезонка.
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Когда Иньеста выиграл ЧМ, в том году ЗМ выиграл Месси из-за количества забитых голов в календарном году)) Так что могут смело идти нахуй, Холланд более чем заслужил
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Эрлинг Холанн сделал требл, забил 52 гола во всех турнирах (стал лучшим бомбардиром АПЛ и ЛЧ). Что он ещё должен сделать, что бы выиграть ЗМ? Украли награду как у Ребери в своё время.
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Легенда. Последний его ЗМ и эпохи Месси/Роналду в целом. Стареем
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реально цифрf 8 символизирует эпоху Месси.
Бесконечно великий,, бесконечно иконизирован. Это точно точка. Лучше быть просто не может.
Источник: http://fapl.ru/users/bembo/
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#Robbed в топе Твитора. Совпадение наверно.
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Холанд уступил "Золотой мяч" Месси
Источник: http://fapl.ru/posts/103697/#reply
Королева.
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Месси злой айтишник, хакнувший всю финансовую систему
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надеюсь больше гнома и плаксу мы больше не увидим на этой сцене
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КОРОЛИ!!!
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