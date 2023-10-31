Холанд уступил "Золотой мяч" Месси

Лионель Месси из клуба МЛС "Интер Майами" опередил нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в борьбе за "Золотой мяч".

В прошлом сезоне, своем дебютном за "Сити", Холанд забил 52 гола, что позволило "горожанам" повторить уникальное достижение "Манчестер Юнайтед", одновременно выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



В прошлом сезоне 23-летний норвежец стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, был признан лучшим игроком английского первенства и Игроком Года по версии УЕФА.



Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы опередить 36-летнего Месси, главным и единственным достижением которого в прошлом сезоне стала победа со сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре.



Что касается Холанда, то он лишь получил приз Герда Мюллера за 56 голов, которые он забил за "Сити" и сборную Норвегии в прошлом сезоне (52+4).



Голкиперу "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу от журнала France Football достался приз Льва Яшина как лучшему вратарю.



А лучшим молодым игроком был признан полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем.



Наконец, Клубом Года, второй раз подряд, был назван "Манчестер Сити".