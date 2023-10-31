"Челси" и "Сити" хотят Флориана Вирца

"Челси" и "Манчестер Сити" находятся среди пяти клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в атакующем полузащитнике "Байера" Флориане Вирце.

В этом сезоне "Байер" неожиданно захватил лидерство в Бундеслиге, набрав 25 очков в девяти первых матчах, и Вирц сыграл в этом важную роль, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.



Столько же результативных действий — два гола и четыре "ассиста" — 20-летний немец совершил в этом розыгрыше Лиги Европы.



Своей отличной игрой Вирц привлек внимание ведущих клубов Европы, включая пятерку из Премьер-Лиги и "Баварию" с "Барселоной", утверждает TEAMtalk.



Одним из наиболее заинтересованных в Вирце клубов является "Челси". На "Стэмфорд Бридж" считают, что Флориан идеально им подходит по своему профилю.



Большим претендентом на Вирца является и "Сити", тогда как "Ньюкасл", "Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся чуть позади своих конкурентов по Премьер-Лиге.