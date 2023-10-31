"Челси" и "Сити" хотят Флориана Вирца

Флориан Вирц "Челси" и "Манчестер Сити" находятся среди пяти клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в атакующем полузащитнике "Байера" Флориане Вирце.

В этом сезоне "Байер" неожиданно захватил лидерство в Бундеслиге, набрав 25 очков в девяти первых матчах, и Вирц сыграл в этом важную роль, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

Столько же результативных действий — два гола и четыре "ассиста" — 20-летний немец совершил в этом розыгрыше Лиги Европы.

Своей отличной игрой Вирц привлек внимание ведущих клубов Европы, включая пятерку из Премьер-Лиги и "Баварию" с "Барселоной", утверждает TEAMtalk.

Одним из наиболее заинтересованных в Вирце клубов является "Челси". На "Стэмфорд Бридж" считают, что Флориан идеально им подходит по своему профилю.

Большим претендентом на Вирца является и "Сити", тогда как "Ньюкасл", "Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся чуть позади своих конкурентов по Премьер-Лиге.


Метки Байер, Вирц, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2023 00:05

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  1. chelsea-69 31.10.2023 01:01 # chelsea-69
    Забивака из Немеции
    Нахуй нам нападающий нужен

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  2. bembo 31.10.2023 00:34 # bembo
    сити только на футбольном поле может потягать с императорами
    на трансферном рынке извините подвиньтесь ахахха МЫ ИМПЕРАТОРЫ)

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