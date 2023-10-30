Тиаго Силва пока не определился со своим будущим

Защитник "Челси" Тиаго Силва заявил, что пока не принял решение насчет своего будущего.

Контракт Силвы с "Челси" истекает следующим летом, и ожидается, что этот сезон станет последним для Тиаго за лондонский клуб.



Согласно слухам, "Челси" уже вовсю ищет замену бразильскому ветерану, которому в прошлом месяце исполнилось 39 лет.



Силву связывают с возвращением на родину, однако Тиаго пока не определился, где будет играть в следующем сезоне и будет ли играть вообще.



"Конец моей карьеры становится ближе... Это непросто".



"Ты должен думать, где ты хочешь завершить карьеру, какой клуб будет твоим последним. Ты должен думать о семье, а мои дети играют за "Челси". Я просто сосредоточен на том, что наслаждаюсь своим последним годом по контракту с "Челси".



"Я не знаю, что случится в следующем году, но я очень доволен своей карьерой", — сообщил Силва Sky Italy.